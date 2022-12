Zelensky al Congresso Usa: "I vostri soldi non sono beneficenza"

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un accorato appello nel Congresso Usa: "I vostri soldi non sono beneficenza, sono un investimento", sottolineando l'importanza del sostegno Usa: "Potete accelerare il nostro successo. Abbiamo artiglieria? Sì, grazie. Ma è sufficiente? Non veramente”.A fine del proprio intervento il leader ucraino ha donato alla speaker della Camera Nancy Pelosi la bandiera ucraina firmata dai soldati impegnati sul fronte di guerra, ricambiato da una bandiera statunitense tenuta in una teca.