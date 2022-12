- Un grave incendio è esploso a Vaulx-en-Velin, nei pressi di Lione, le cui cause ancora non sono note. Le fiamme si sono propagate dal basso per poi avvolgere tutto il palazzo. Il bilancio è di 10 vittime di 5 bambini e 14 feriti. Per spegnere le fiamme sono dovuti intervenire 170 vigili del fuoco e due di loro sono rimasti leggermente feriti.