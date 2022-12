Amichevoli: poker del Liverpool contro il Milan

via Ac Milan fb





Nella ripresa il Liverpool cala il poker con Nunez, che prima di destro e poi col sinistro sigla una doppietta che non lascia scampo ai rossoneri che devono incassare una nuova sconfitta contro le inglesi.

- Nel tour di amichevoli il Milan cade contro il Liverpool per 4-1. Gli inglesi partono in vantaggio già al 5' con Salah che batte Tatarusanu con un sinistro preciso. Il Diavolo reagisce e trova il pareggio al 29' con Saelemaekers che, su suggerimento di Rebic, trova un sinistro vincente. Sul finale di tempo i Reds passano nuovamente in vantaggio con Thiago, che riceve palla da corner e fa partire un destro da fuori area che piega il Milan.