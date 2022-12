Manovra: la Cisl Puglia all'assemblea nazionale il 15 dicembre

“Oggi la strada maestra è il confronto responsabile con il Governo e ascoltare la voce e le istanze di lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati, cittadini che giovedì 15 dicembre saranno presenti alla nostra iniziativa. È altresì importante che grazie al confronto con il Governo si possano modificare e migliorare i contenuti critici della Finanziaria” - continua - “servono, così come avviato dalla nostra Confederazione, proposte concrete, per emendare gli interventi sul lavoro, gli investimenti, le pensioni, la sanità, le politiche sociali, in una logica di cambiamento partecipato, attraverso un dialogo e un confronto per costruire un nuovo modello di sviluppo economico e sociale che sappia cogliere le vere esigenze dei cittadini”.

BARI - “La Cisl Puglia sarà presente all’assemblea nazionale della Cisl indetta il prossimo 15 dicembre a Roma”. Lo spiega Antonio Castellucci, Segretario generale della Cisl regionale alla fine del Comitato Esecutivo in cui si è discusso proprio dell’appuntamento romano con un ulteriore approfondimento sul DDL legge di bilancio.