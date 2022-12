Manovra, Lollobrigida: “Stanziati 100 milioni di euro per le filiere produttive nazionali”





ROMA - “Abbiamo voluto inserire all’interno della legge di bilancio un importante stanziamento di 100 milioni che servirà per un fondo dedicato alla sovranità alimentare, il quale sosterrà le filiere più in difficoltà per valorizzare i prodotti che rischiano di scomparire”.

Lo ha dichiarato il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida in un video sulla legge di stabilità approvata dal Governo.

Fonte: Agenzia Vista