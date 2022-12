Martina Franca, rubano auto e speronano gazzella Cc: denunciati tre minorenni

MARTINA FRANCA (TA) - Tre minorenni con un'auto rubata hanno speronato una gazzella dei carabinieri che li stavano inseguendo a Martina Franca, nel tarantino: i tre sono stati identificati e denunciati per resistenza pubblico a ufficiale e furto. Il quattordicenne che era alla guida dell'auto in cui c'erano altri due coetanei non si è fermato all'alt del militare ed è sparito a gran velocità.I carabinieri, con l'ausilio del personale della locale Questura, li hanno inseguiti per alcune centinaia di metri. All'altezza della contrada Guardarello, la gazzella dell'Arma, speronata, è riuscita a fermare l'auto da cui sono scesi i tre minorenni che hanno cercato di far perdere le tracce nelle campagne limitrofe.I carabinieri sono riusciti a bloccarne uno e a rintracciare gli altri due.