Meloni: “Italia benvoluta perché non fa attività predatorie con missioni all’estero”

ROMA - "L'Italia da sempre con le sue missioni all'estero lavora per l'autonomia la libertà delle Nazioni nelle quali fa Cooperazione, perché quella nazioni possano crescere. Questo è il motivo per cuin oi siamo benvoluti, perché non andiamo in giro a fare attività predatorie, noi andiamo in giro a lasciare un pezzo d'Italia, e questa è la ragione per la quale abbiamo voglio dire questa capacità poi di costruire relazioni solide da quelle relazion". Così la premier meloni alle truppe in Iraq.

Fonte: Agenzia Vista