Petruzzelli: Quartetto Prometeo in concerto, solista Luigi Ceci

Ha inoltre ricevuto inviti dalla Royal Philharmonic Orchestra di Londra e dalla Filarmonica di San Pietroburgo, al fianco della quale ha eseguito il Concerto op. 66 di Martucci. Sempre in Belgio ha collaborato con l’orchestra “der Lage Landen” per una tournée di concerti, eseguendo il Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra di Rachmaninov. Sempre molto attivo in ambito cameristico, ha cominciato giovanissimo, già all’età di quindici anni, quando con il violoncellista Vito Paternoster ha dato inizio una lunga ed intensa collaborazione. Nel corso della sua carriera ha avuto occasione di collaborare con direttori di grande prestigio, quali Bruno Aprea, Gabriele Ferro, K. Morsky, Michele Marvulli, Ottavio Ziino, Samuel Friedman, Walter Proost, Donato Renzetti, Vladimir Delman e Anton Nanut. Sino al 2021 è stato docente del Conservatorio “N. Piccinni” di Bari, dove ha curato la formazione di molteplici allievi, oggi affermati musicisti.



Dal 2019 tiene corsi di quartetto presso l’Accademia musicale Santa Cecilia di Portogruaro, mentre dal 2020 anche a Roma nell’ambito di Avos Project. Formazione di grande spessore interpretativo ed intellettuale nonché di efficace capacità comunicativa con il pubblico, dimostra una solida conoscenza e sottile raffinatezza sia nell’ambito del repertorio tradizionale, sia nella musica contemporanea. Nato a Bari, il pianista Luigi Ceci ha iniziato lo studio del pianoforte e della Composizione grazie all’intuito di suo padre, grande appassionato di musica e membro della formazione corale “Polifonica Barese”. Ha studiato con M. Marvulli, R. Caporali e N. Magaloff, con il quale si è perfezionato al Conservatorio di Ginevra ricevendo consensi e stima anche dichiarata dalla stampa specializzata.È risultato vincitore dei Concorsi internazionali “Casagrande” di Terni, di Ginevra, del Concorso ‘Schumann’ di Zwichau, del Premio Pozzoli di Seregno, del “Busoni” e di Sidney, si è esibito in Spagna al fianco dell’Orchestra di Madrid, a Valencia, Santander, in Polonia, in Germania al fianco dell’Orchestra di Dresda e in Svizzera, a Ginevra, Montreaux e Zurigo. Si è inoltre esibito in Australia, all’Opera House di Sidney, ed anche ad Adelaide e Melbourne, nonché in Romania per il festival “Timisoara”. È stato invitato in Olanda alla Koningin Elisabethzaal di Anversa e in Belgio al Palais des Beaux Arts di Bruxelles, dove ha eseguito il Concerto n. 1 di Pëtr Il’ič Čajkovskij.