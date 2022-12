Quando Ratzinger nel 2008 arrivò a Finibus Terrae

ph: Michele Rosafio

- “Beggiu meu!”. 14 Giugno 2008, pomeriggio di un sole tiepido di inizio estate, Santa Maria di Leuca (Lecce), piazzale della Basilica della Madonna de Finibus Terrae.Una signora del popolo in attesa tra la folla, accolse così - quando la papamobile gli passò accanto - con un’esclamazione che di solito si dedica a chi si ama, il papa tedesco giunto a Santa Maria di Leuca.L’editoriale migliore che fu scritto sull’evento. Perché in controluce si poteva leggere la fede del popolo di Terra dì Otranto. Benedetto XVI esitò un attimo dinanzi all’entrata, benedisse il popolo in attesa, il vescovo della diocesi, monsignor Vito De Grisantis, spinse leggermente il pesante portone, i Pontefice entrò, si inginocchiò dinanzi all’altare maggiore e pregò. Poi celebrò la santa messa, con alla sua destra i disabili.Era giunto nel primo pomeriggio, l’elicottero era atterrato a Punta Ristola, tra due ali di folla, la papamobile aveva attraversato il ponte dello Scalo di Castrignano, bypassato la Rotonda della Torre dell’Omomorto, si era poi inoltrata sul lungomare Cristoforo Colombo, quindi sulla salita del Promontorio Japigio e la pineta e qui all’ingresso sul piazzale del Santuario (fu Giovanni Paolo II, “se mi sbaglio, mi corrigerete” a proclamarla Basilica Minore nel 1990). Il giorno successivo fu poi a Brindisi. L’11 febbraio 2013 Benedetto XVI (“l’umile operaio della vigna del Signore”) si dimise. Non si sa perché, uno dei tanti misteri della storia della Chiesa.Il 13 marzo fu eletto al soglio di Pietro il gesuita Jorge Luis Bergoglio (“vengo dalla fine del mondo”): prese il nome di Francesco. Che il 20 aprile del 2018 giunse ad Alessano (Lecce), in visita pastorale alla tomba monumentale di don Tonino Bello (il giorno successivo fu a Molfetta, dove il prelato era stato vescovo dall’ottobre del 1982 sino alla morte).Benedetto XVI, il Papa emerito, 95 anni, si è spento a Roma. Contrariamente a tutti i protocolli preesistenti, le foto del Sommo Pontefice, agonizzante, sono state mostrate al mondo. Non era mai accaduto prima.The show must go on…