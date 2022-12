Raffaele Fitto ha incontrato a Roma il ministro Gb Leo Docherty

ROMA - Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, On.le Raffaele Fitto, ha ricevuto oggi a Roma il Sottosegretario Parlamentare degli affari europei del Regno Unito, Leo Docherty.Nel corso del colloquio, svoltosi in un clima di grande cordialità, il Ministro Docherty ha espresso la volontà del Regno Unito di collaborare attivamente con il nuovo Governo italiano rafforzando le già ottime relazioni tra i due Paesi, amici e alleati, sia a livello bilaterale che in sede multilaterale.Fitto e Docherty hanno avuto poi un approfondito scambio di vedute sull’aggressione russa all"Ucraina, sull'energia e sulla migrazione.I due Ministri si sono infine soffermati sulle relazioni fra Unione europea e Regno Unito.Il Ministro Docherty ha confermato l'intenzione del nuovo Governo britannico di mantenere una linea pragmatica e di dialogo con la Commissione europea, con particolare riferimento alla questione del Protocollo per l'Irlanda del Nord.Il Ministro Fitto ha espresso apprezzamento per questo approccio costruttivo ribadendo la posizione italiana a sostegno del pieno rispetto degli accordi esistenti e dell'applicazione del Protocollo, al fine di preservare gli Accordi del Venerd? Santo e l'integrità del mercato interno.