Reddito cittadinanza, Meloni: "Congruità? Non tutti trovano il lavoro dei sogni"

ROMA - "Quando si parla del tema della congruità bisogna capirsi. Certo non si deve e non si può parlare di lavoro sottopagato o di sfruttamento. Ma se il tema è 'non considero questa mansione all'altezza delle mie aspettative o studi', questo è già diverso. Tutti vorremmo trovare il lavoro dei nostri sogni, ma non è capitato a tutti. Se non accetto un lavoro dignitoso e tutelato sono libero di farlo e stare a casa, ma non posso farmi mantenere da chi paga le tasse". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la conferenza stampa di fine anno, rispondendo alle domande dei giornalisti. Fonte: Agenzia Vista