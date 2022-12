Taranto, dashboard interattiva per il monitoraggio delle Società Benefit in Italia: oggi la presentazione in Camera di commercio

«Oggi segniamo una grande punto per l’evoluzione della lettura statistica dei dati del Registro Imprese, per il Mondo delle società benefit al quale questa Camera dedica tanto impegno e per il nostro territorio dal quale è nata l’iniziativa di osservare stabilmente il movimento di queste imprese» ha detto il Commissario Straordinario dell’Ente camerale, on. Gianfranco Chiarelli.



Lo sviluppo delle SB è stato registrato puntualmente con il sostegno continuo di Infocamere, fino ad arrivare alla dashboard: si tratta di uno strumento evoluto, che si basa sull’uso di big data e data visualization, quindi anche con un livello qualitativo di comunicazione delle informazioni statistiche decisamente alto e più in linea con ciò che il pubblico dei portatori di interesse richiede.



«Abbiamo uno specifico interesse per una forma imprenditoriale che si sta affermando in modo davvero incredibile nel nostro Paese e nel mondo, proprio grazie alla scuola italiana. Un forma imprenditoriale che più e meglio di altre contribuisce ad avvicinare i sistemi produttivi e commerciali agli obiettivi di sostenibilità. Sono molto felice di ciò che sta accadendo a Taranto oggi: presentiamo una novità assoluta, un unicum nel panorama nazionale» ha concluso il Commissario.



Il funzionamento della piattaforma ed i dati sulle benefit sono stati presentati nel dettaglio da Domenico Tarantino, Responsabile Struttura Statistiche e Analisi Evoluta del Dato Infocamere e Francesca Sanesi, responsabile della promozione camerale.



Il Segretario generale, Claudia Sanesi, che ha moderato l’incontro svoltosi in modalità ibrida, ha detto: «Abbiamo iniziato ad occuparcene nel maggio 2016 quando, a pochi mesi dall’entrata in vigore della legge a sua prima firma, l’on. Mauro Del Barba venne per la prima volta a parlarcene proprio in questa Sala. Da lì non abbiamo più smesso, ottenendo eccellenti risultati, primi in Italia. Insomma, ci siamo professionalmente appassionati ad un tema e avevamo ragione. Ce lo dicono, fra l’altro, i numeri nella Dashboard: solo rispetto al 2021 queste imprese sono cresciute del 38%».



Il Segretario ha ringraziato Paolo Ghezzi, Direttore generale di Infocamere e Andrea Sammarco, vice Segretario generale di Unioncamere, entrambi intervenuti a testimoniare il lavoro e l’impegno del sistema camerale nazionale e della Camera di commercio di Taranto, in particolare. Presente anche l’on. Del Barba, co-founder e Presidente di Assobenefit, che ha illustrato le principali novità nel Mondo Benefit italiano e internazionale e plaudito all’importante iniziativa tarantina.



La registrazione integrale dell’evento sarà disponibile nei prossimi giorni sul canale Youtube della Camera di commercio di Taranto.

TARANTO - Si è svolta oggi nella Cittadella delle imprese di Taranto la presentazione della prima dashboard evoluta per la lettura dei dati sulle società benefit risultanti dal Registro delle imprese, realizzata da Camera di commercio di Taranto e Infocamere nell’ambito dell’Osservatorio nazionale su questa forma d’impresa avviato proprio a Taranto nel 2016.