Tennis: il greco Stefanos Tsitsipas vince il torneo di esibizione di Mubadala

Il greco si aggiudica questo torneo per la prima volta nella sua carriera di tennista. Nel 2019 perse in finale con lo spagnolo Rafael Nadal. Nella finale per il terzo e il quarto posto il norvegese Casper Ruud prevale 6-1 6-4 con l’altro spagnolo Carlos Alcaraz.

Il greco Stefanos Tsitsipas vince il torneo di esibizione di Mubadala negli Emirati Arabi sul cemento di tennis. Supera in finale 6-2 4-6 6-2 il russo Andrey Rublev. Il russo vinse questo torneo nel 2021. Il ventiquattrenne Tsitsipas è il numero 4 al mondo nella Classifica ATP.