Terlizzi, vigilessa aggredita mentre sale in auto: arrestato extracomunitario

TERLIZZI (BA) - Momenti di paura ieri sera a Terlizzi a causa di un'aggressione la cui vittima è una agente della Polizia Locale. A raccontare l'accaduto il consigliere comunale Pietro Ruggiero: “Ieri sera - ha dichiarato - è accaduto qualcosa di grave, ma la fortuna, se così possiamo definirla, è che la vittima è una agente donna. L’episodio è accaduto alle ore 21.10 circa, quando una vigilessa, al termine del suo turno lavorativo, mentre si accingeva ad entrare nella propria auto per rientrare a casa, è stata aggredita da un cittadino extracomunitario. La stessa ha cercato di divincolarsi, anche inserendo la marcia e provando ad allontanarsi, ma l’auto non si muoveva, e questo perché le erano state tagliate 3 gomme dell’auto” ha aggiunto Ruggiero.Ad intervenire in suo aiuto un altro operatore della Polizia Locale che ha avuto molta difficoltà nel bloccare l’aggressore. “Appena sono arrivato sul posto, il cittadino extracomunitario si divincolava dal fermo di Polizia degli Agenti. Una volta riuscito a liberarsi ha iniziato la sua fuga da viale Dei Garofani fino a Largo Torino. Non so cosa mi abbia spinto a seguirlo, ma sono riuscito a scavalcare un cancello e a bloccarlo. Dopo aver segnalato la mia posizione alla Polizia Municipale sono arrivati due agenti. Grazie all’intervento dei Carabinieri, il cittadino extracomunitario, secondo quanto appreso sembra che nella stessa serata si fosse reso responsabile anche di disturbo in un’altra circostanza, è stato arrestato ed accompagnato presso il Carcere di Trani”.