Uccisi 4 sabotatori ucraini

Questa è esattamente la linea dei suoi sponsor: "Nessun compromesso, detteremo la nostra volontà. Proprio per questo è necessario per loro sconfiggere la Russia non solo sul campo di battaglia, come affermano, ma anche a infliggendo una sconfitta strategica, in modo da scoraggiare tutti gli altri. Questa è la sostanza della situazione attuale. La stragrande maggioranza dei paesi del mondo vede chiaramente tutto ciò".

- La Fsb, servizio di sicurezza federale russo, ha comunicato di aver ucciso in un conflitto a fuoco quattro sabotatori ucraini che cercavano di entrare in Russia. I soldati uccisi avevano armamenti stranieri, ordigni esplosivi e materiale per sabotaggio.Nel frattempo il Ministro degli Esteri russo Lavrov, commentando l'attuale situazione bellica coi vertici dei media russi punta il dito contro Zelensky ed i propri alleati occidentali: "Per quanto riguarda i compromessi, durante la sua visita negli Stati Uniti Zelensky ha detto che una pace giusta significa nessun compromesso.