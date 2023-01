ANDRIA (BT) - Grave incidente ieri sera sulla A14 al chilometro 630 nel tratto tra Andria e Trani in direzione nord. Nel forte impatto sono rimasti coinvolti un'auto e un tir per cause ancora da accertare. Il bilancio è di due feriti gravi di circa 60 anni, entrambi sono stati trasportati in codice rosso al 'Bonomo' di Andria. Ad intervenire sul posto i vigili del fuoco, il personale del 118 e la polizia stradale.