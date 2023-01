Bari, presi a schiaffi da baby gang in centro: polizia salva comitiva di ragazzi

BARI - Baby gang ancora in azione nel centro del capoluogo pugliese. "Non sono barese, ma con i miei amici vengo a Bari il sabato o la domenica sera. Eravamo sul molo di San Nicola e due ragazzi vicino a noi hanno cominciato a litigare con dei ragazzini che dopo un po’ sono andati via dicendo che sarebbero tornati. Lo hanno fatto veramente. Sono tornati, erano una decina, tra i 16 ed i 20 anni credo”. Questa la testimonianza rilasciata da un 19enne a La Gazzetta del Mezzogiorno che getta luce ancora una volta sull'ormai diffuso fenomeno delle baby gang in azione a Bari.“Hanno circondato quei due ragazzi che nel frattempo si stavano dirigendo verso Piazza del Ferrarese. Sono volati un paio di schiaffi. Quando la situazione sembrava destinata a precipitare sono apparsi in lontananza i lampeggianti di una Volante che si stava avvicinando – conclude -. Nella confusione i componenti di quel gruppo si sono allontanati imprecando. È finita così”.