ANDRIA (BT) - Non ce l'ha fatta la 48enne Antonia Colucci, ricoverata in gravi condizioni al 'Bonomo' di Andria per le ferite riportate a causa dell'incidente stradale avvenuto lo scorso 14 gennaio a Barletta lungo la statale 16 Adriatica, nel tratto tra Barletta e Trani. Si tratta della seconda vittima dopo Nicola Partucci, 41 anni, morto sul colpo quel giorno. I due erano a bordo di un'auto che si è scontrata con un camion.