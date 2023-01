Bisceglie, CompagniAurea tra i vincitori di “Futura. La Puglia per le Parità” col progetto “Il Teatro delle Parità”

BISCEGLIE (BT) - L’Associazione di promozione sociale “CompagniAurea”, diretta da Francesco Sinigaglia, è tra i vincitori, unica realtà per la Provincia BAT, del bando “Futura. La Puglia per la parità”, promosso dal Consiglio Regionale della Puglia, tramite la Sezione Biblioteca e Comunicazione istituzionale, in collaborazione con i Poli Biblio-Museali provinciali della Regione Puglia, sulla base del progetto “Il teatro delle Parità”, finalizzato a diffondere i temi di parità di genere. “Futura La Puglia per la parità” è l’Avviso del Consiglio Regionale della Puglia il cui obiettivo è la realizzazione di progetti culturali che consentano la comprensione della dimensione della disparità tra i generi e la decostruzione degli stereotipi.Il progetto del gruppo teatrale biscegliese nasce dall’esigenza di sensibilizzare il pubblico ai grandi argomenti della società contemporanea, per mezzo di un sistema di eventi: laboratorio teatrale, incontri di presentazione, mostra correlata, spettacoli. In particolare, il progetto intende portare alla conoscenza del pubblico storie di donne e, più in generale, di donne vittime di violenza in modo da provocare una reazione di contrasto al fenomeno sul contesto territoriale, attraverso il mezzo teatrale. L’occasione aprirà la riflessione su un tema che giornalmente affligge la società contemporanea e sarà momento-testimonianza nella rappresentazione scenica e performativa di vittime di una realtà da cui spesso risulta difficile, talune volte impossibile, uscire o anche solo denunciare.“Il Teatro delle Parità” partirà mercoledì 1 febbraio 2023 con l’avvio del laboratorio teatrale dal titolo “Mi casa es tu casa”, diretto da Francesco Sinigaglia, Ilaria Di Benedetto e Arianna Lamantea, e sarà scandito per tutte le fasce d'età. Il laboratorio culminerà nelle rappresentazioni teatrali che porteranno sulle assi sceniche degli spettacoli finali, ognuno dedicato all’età dei partecipanti.La rete della CompagniAurea vede partner il Consiglio Regionale della Puglia, tramite la Sezione Biblioteca e Comunicazione istituzionale, in collaborazione con i Poli Biblio-Museali provinciali della Regione Puglia; il patrocinio di Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, Fondazione DCL, S.O.M.S. “Roma Intangibile”, Federazione Teatrale Italiana Amatori e F.I.T.A. Puglia.Per partecipare ai laboratori è possibile contattare l’indirizzo mail: compagnia.aurea@gmail.com