Bitonto, troppa attesa dal medico: paziente gli sferra un calcio e gli frattura la mano

BARI - Ha sferrato un calcio al medico che lo aveva rassicurato di ricevere a breve la visita: cruenta aggressione in uno studio medico di Bitonto ai danni di un dottore di famiglia. L'episodio risale a due settimane fa ma è stato reso noto solo qualche giorno fa. Il professionista ha riportato la frattura di una mano.A rendere nota la vicenda la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale: “Esprimo solidarietà a nome mio e della Fimmg al collega che a dicembre è stato aggredito da un paziente” dichiara Nicola Calabrese, Segretario Fimmg Bari, commentando la notizia resa nota solo qualche giorno fa.“Episodi di questo genere, magari con conseguenze meno gravi e spesso non denunciati, continuano a ripetersi - prosegue Calabrese - la sicurezza degli operatori sanitari è un’emergenza che non si è mai risolta. Semplicemente, è stata dimenticata per un po’ dai media. Non possiamo però attendere il caso tragico per ricordarcene. Chiediamo la piena applicazione della legge sulla sicurezza degli operatori sanitari, soprattutto in riferimento alla procedibilità d'ufficio, sgravando gli operatori dalla denuncia dell'episodio”.