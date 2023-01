Tennis: Djokovic trionfa nel torneo di Adelaide

Djokovic torna ad imporsi ad Adelaide dopo 16 anni. In semifinale Djokovic vince 6-3 6-4 con il russo Daniil Medvedev. Korda prevale con il giapponese Yoshihito Nishioka per il ritiro per l’infortunio di Nishioka nel secondo set sull’1-0 per Korda, dopo che l’americano vince 7-6 nel primo set.

Il serbo Novak Djokovic vince il torneo ATP 250 di Adelaide in Australia di tennis. Supera in finale 6-7 7-6 6-4 l’americano Sebastian Korda. Per Djokovic è il novantaduesimo titolo nella sua carriera di tennista. Per il serbo primo successo del 2023. Per Djokovic trentaquattresima vittoria consecutiva in Australia.