Calcio femminile: la Juventus Women vince 4-1 a Brescia e vola ai quarti di finale di Coppa Italia

Al 27’ le bianconere ritornano in vantaggio con la svedese Linda Sembrant con una girata al volo su cross di Lisa Boattin. Al 41’ Cristiana Girelli realizza la terza rete della Juventus Femminile di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Valentina Cernoia. Al 91’ le bianconere segnano il quarto gol con Lisa Boattin con una conclusione da fuori area.





Nei quarti di finale la Juventus Women sfiderà in due partite il Chievo Verona Femminile. L’andata si giocherà il 24 Gennaio a Verona. Il ritorno si disputerà il 7 Febbraio a Vinovo. Il Chievo vince 2-1 in casa con il Sassuolo Women e si qualifica per i quarti di finale.

In Coppa Italia la Juventus Femminile vince 4-1 a Brescia e si qualifica per i quarti di finale. Nel primo tempo al 14’ le bianconere passano in vantaggio con Elisa Pfattner con un cross di destro a rientrare. Al 30’ la canadese Julia Grosso della Juventus Women va vicino al gol. Nel secondo tempo al 12’ il Brescia Femminile pareggia con Luana Merli con un tocco rasoterra di sinistro.