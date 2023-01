Tennis: Mattia Bellucci e Lucrezia Stefanini si qualificano agli Australian Open

Per Bellucci e la Stefanini è la prima partecipazione nella loro carriera agli Australian Open. Eliminati Mattia Arnaldi e Darderi. Arnaldi perde 6-4 6-3 con l’australiano Max Purcell. Bellucci è numero 153 al mondo nella Classifica ATP. Darderi è duecentocinquesimo. Arnaldi è numero 134 al mondo. La Stefanini è centoquarantunesima nella Classifica WTA.





Eliminati nel secondo turno Andrea Pellegrino, un tennista pugliese di Bisceglie nella Bat e Sara Errani. Pellegrino perde 6-2 7-5 con l’ungherese Zsombor Piros. Sara Errani perde 7-6 6-4 con la sud coreana Jang Su Jeong.

- Mattia Bellucci e Lucrezia Stefanini si qualificano agli Australian Open di tennis. Nel terzo e ultimo turno delle qualificazioni a Melbourne in Australia Mattia Bellucci vince 6-4 6-1 con Luciano Darderi. Lucrezia Stefanini supera l’americana Sacha Vickery per il ritiro per l’infortunio muscolare della Vickery nel secondo set sul 3-0 per la Stefanini dopo che l’ Italiana si impone 6-3 nel primo set.