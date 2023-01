Cerignola, rischia soffocamento dopo boccone di traverso al ristorante: salvato dai carabinieri

CERIGNOLA (FG) - Provvidenziale l'intervento dei carabinieri di Cerignola per salvare la vita a un uomo di 72 anni che, mentre si trovava in un ristorante, rischiava il soffocamento per un boccone di cibo. I militari non erano ancora entrati in servizio e stavano cenando al ristorante quando si sono accorti che l'uomo non respirava, portandosi le mani alla gola, chiaro segno di soffocamento.I carabinieri, in contatto con il 118, hanno praticato la manovra di heimlich ostruendo le vie aeree. Il 72enne, una volta ripresosi, ha detto espressamente di non aver bisogno dei soccorsi e la chiamata al 118 è stata annullata.