Consiglio, Gruppi CDX: ''Noi in aula, maggioranza sempre assente. Il peggior governo della Regione''

BARI - “Oggi abbiamo avuto la prova che se il centrodestra in aula non garantisce, con la sua presenza, il numero legale il presidente Emiliano non ha più la maggioranza consiliare. In Consiglio regionale, ormai, esistono solo gruppi di potere e di interessi, non certo a favore dei pugliesi, che si agitano e si spostano da una parte all’altra per ottenere questa o quella poltrona o, peggio, altro…

“L’ennesimo Consiglio regionale che si scioglie per mancanza del numero legale, ribadiamo fatto venir meno dall’assenza di esponenti del centrosinistra, è una mancanza di rispetto non solo nei confronti dell’Istituzione, ma anche dei pugliesi, in modo particolare di quegli elettori che hanno scelto di votare per loro e che oggi si ritrovano con il peggior governo regionale possibile.”