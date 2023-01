Covid Puglia: +1.541 casi e 8 decessi

BARI - Nelle ultime 24 ore in Puglia si registrano 1.541 nuovi casi di positività al Covid su 9.720 test giornalieri per una incidenza del 15,8% (ieri era del 16,70%).I decessi sono 8.I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 508, nella provincia Bat 106, in quella di Brindisi 143, nel Foggiano 186, nel Leccese 357, in provincia di Taranto 217. Sono residenti fuori regione altre 20 persone risultate positive in Puglia.Delle 18.270 persone attualmente positive 266 sono ricoverate in area non critica (ieri 271) e 17 in terapia intensiva (ieri 14).