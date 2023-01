A Locorotondo 'La Favola di Natale'

LOCOROTONDO (BA) - Al via l'ultimo weekend di festività. Le calde luci natalizie che avvolgono il borgo magico di Locorotondo saranno accese tutti i giorni dalle 16.30 alle 23.30 sino a domenica 8 gennaio 2023. Continuano gli eventi, a cura di enti, associazioni e svariate realtà, promossi dal Comune di Locorotondo e dal suo Assessorato alla Cultura e al Turismo. Tutti gli aggiornamenti sono pubblicati sui canali ufficiali. (in foto Via Porta Nuova, con “La stazione della Speranza”,a cura dell'Unitalsi Locorotondo).