Dramma a Ginosa, 68enne trovata morta in casa





La morte della donna sarebbe attribuibile ad un malore.

GINOSA (TA) - Un dramma ha sconvolto Ginosa, nel Tarantino, dove una donna di 68 anni è stata trovata morta nella sua abitazione in via Puglie. Di lei non si avevano notizie da diversi giorni. Sono stati i vicini che hanno chiamato la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco a dare l'allarme.