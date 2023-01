Dramma a Terlizzi, undicenne raccoglie petardo e gli esplode in mano





La corsa al pronto soccorso di Molfetta per i primi soccorsi per la mano lacerata, poi il trasferimento al reparto di Chirurgia Plastica del Policlinico di Bari dove resta ricoverato per le ustioni riportate.





Saranno necessari ulteriori accertamenti da parte dell'équipe medica, ma non perderà la mano.

BARI - Attimi di paura a Terlizzi dove un ragazzino di 11 anni del luogo è ricoverato al Policlinico di Bari dopo aver raccolto un petardo nel cortile del palazzetto dello sport della città. Probabilmente un residuo inesploso della notte di Capodanno, esploso proprio nelle mani del ragazzo.