Fitto a Bruxelles, incontri con commissari Ue

BRUXELLES - Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, On.le Raffaele Fitto, ha effettuato oggi una missione a Bruxelles dove ha incontrato il Vice Presidente della Commissione europea Vestager ed i Commissari Ferreira e Breton.Nel corso dei colloqui sono stati affrontati i temi del PNRR, della coesione e del rafforzamento della competitività dell'economia europea anche alla luce dell'Inflation Reduction Act statunitense e della consultazione recentemente avviata dalla Commissione europea sul possibile ulteriore allentamento temporaneo della disciplina sugli aiuti di Stato.Gli incontri di oggi si collocano anche nel quadro del negoziato in corso in vista del Consiglio europeo straordinario che avrà luogo a Bruxelles il 9 e 10 febbraio prossimi.