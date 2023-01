Empoli, colpaccio al Meazza: Inter ko

L'Empoli realizza il colpaccio al Meazza, rovinando la festa interista per il successo in Supercoppa. La rete di Baldanzi nella ripresa ipoteca la gara che l'Inter da fine primo tempo ha disputato in dieci a causa dell'espulsione di Skriniar. I toscani sono in possesso di tecnica e velocità per tenere testa agli avversari, forse in lieve calo fisico dopo la trasferta in Arabia. Inzaghi è costretto a togliere Correa per inserire Bellanova. I fraseggi del centrocampo nerazzurro si inceppa, mentre tra i toscani Bajrami offre sempre ottimi spunti per Caputo. Alla mancanza di lucidità dell'Inter pericolosa solo con Dimarco e Calhanoglu, il palleggio dei toscani è efficace. Gli uomini di Zanetti, poi, sono abili ad infilarsi negli spazi per la superiorità numerica. E così dalla respinta di un cross di Bastoni si concretizza il contropiede perfetto con la combinazione Bajrami e Baldanzi con quest'ultimo che calcia a rete cogliendo Onana impreparato. L'Empoli è in vantaggio clamorosamente e anche meritatamente. L'Inter prova il forcing anche con i cambi. Barella esce insieme a Dimarco ed entra Dzeko che sfiora il pareggio. I padroni di casa creano, ma l'Empoli è attento pronto a ribattere. Da Onana partono numerose palle alte per la testa del neo entrato Lukaku, anche se è Gosens a rendersi pericoloso. Troppo poco per tenere il ritmo dell'alta classifica: l'Inter fallisce un'altra occasione per avvicinarsi almeno al Milan.