Erdogan invita Putin al cessate il fuoco

- Colloquio telefonico tra Erdogan e Putin. Il leader turco ha chiesto a Mosca il cessate il fuoco unilaterale. Appello a cui si è unito anche il patriarca di Mosca Kirill, in vista del Natale ortodosso del prossimo 7 gennaio. Il presidente russo ha accolto la richiesta giunta dal proprio omologo e dal patriarca, ordinando il cessate il fuoco per 36 ore e invitando l'Ucraina a cessare le armi."In considerazione del fatto che un gran numero di cittadini di fede ortodossa vivono nelle zone di combattimento, facciamo appello alla parte ucraina perché dichiari un cessate il fuoco, per dare loro la possibilità di presenziare alle cerimonie della vigilia così come del giorno della Natività di Cristo".Non si è fatta attendere la risposta di Kiev, con il twitter di Zelensky che ha dichiarato: "Sono contento di sapere che la Turchia è pronta a partecipare all'attuazione della nostra formula di pace".