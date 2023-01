Inter-Parma, Inzaghi: ''Soddisfatto della gara, era importante vincerla''

via Inter.it

MILANO - L'Inter va avanti in Coppa Italia e grazie alle reti di Lautaro Martinez e Acerbi approda ai quarti di finale. Come la scorsa stagione, anche questa sera contro il Parma i nerazzurri conquistano il passaggio del turno ai supplementari, dopo una partita complicata e conquistata con voglia e carattere. Al termine del match le parole di Simone Inzaghi:

"Stasera è stata una partita difficile, quando abbiamo preso gol il match si è complicato ma ho avuto buone risposte da chi ha giocato meno, sono soddisfatto. Avrei evitato volentieri i tempi supplementari ma ricordo che anche l’anno scorso abbiamo cominciato allo stesso modo con l’Empoli. Ora siamo concentrati per sabato, è un appuntamento importante contro una squadra in salute come il Verona, c’è fiducia, per gli indisponibili vedremo le condizioni dei giocatori che in questo momento non ci sono. Con partite così ravvicinate abbiamo bisogno di tutti".

"I calciatori che hanno giocato hanno dato ottime risposte, dobbiamo continuare così, abbiamo fatto un percorso in Champions oltre le aspettative, in Campionato abbiamo perso qualche punto ma mancano ancora tante partite e abbiamo bisogno di tutti, le rotazioni saranno importantissime". Lukaku? "Romelu è un giocatore importantissimo, ha avuto un infortunio che per lui è una cosa nuova. Era tornato dopo il Mondiale e si era allenato bene, sabato era limitato da questa problematica e anche domai rimarrà a riposo, poi cercheremo di riportarlo nel migliore dei modi perché per noi è un grande valore aggiunto".

Cercheremo di recuperare forze ed energie. Le rotazioni adesso sono limitate soprattutto a centrocampo, ma sono soddisfatto delle prestazioni. Stasera la rimonta fa piacere perché siamo l’Inter e abbiamo giocato davanti a un pubblico importante in una competizione in cui siamo campioni in carica".

Grazie a Inter.it