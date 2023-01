La figlia di Elvis Presley Lisa Marie muore d'infarto a 54 anni

twitter

LOS ANGELES - Lisa Marie Presley, figlia di Elvis Presley, è morta per un attacco cardiaco. Aveva appena 54 anni. A dare l'annuncio la mamma Priscilla: "È con il cuore pesante che devo condividere la devastante notizia che ci ha lasciato la mia bellissima figlia Lisa Marie. Era la donna più appassionata, forte e amorevole che abbia mai conosciuto".L'annuncio della sua morte è arrivato poche ore dopo il suo ricovero d'urgenza. Fonti informate hanno riferito al sito web di TMZ che la donna era stata ricoverata in terapia intensiva in condizioni critiche e che le era stato messo un pacemaker temporaneo dopo aver subito un arresto cardiaco.È stata la sua governante a trovarla priva di sensi nel suo letto e poi il suo ex marito, Danny Keough che vive con lei. Era tornato dopo aver accompagnato i figli a scuola e aveva chiamato un'ambulanza.