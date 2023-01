TARANTO - La Provincia di Taranto compie 100 anni e l'Amministrazione presieduta da Rinaldo Melucci si accinge ad organizzare una serie di iniziative che, anche attraverso la promozione e la valorizzazione del patrimonio mobiliare e documentale dell'Ente, avrà il compito di celebrare al meglio il secolo di vita di un territorio che, vantando una suggestiva conformazione geografica, comprende 29 Comuni.Istituita il 2 settembre del 1923, dal 1934 la Provincia ha la sua sede nell'imponente Palazzo del Governo, custode di testimonianze storico-culturali di grande livello che hanno in una raccolta di libri, volumi ed opere letterarie l’esempio più vivido.“Fra gli obiettivi che questa Amministrazione si prefigge per la celebrazione del Centenario della Provincia - ha dichiarato il presidente Rinaldo Melucci- c'è il recupero, la selezione e la ricatalogazione di tutti quei testi di rilevante interesse presenti nella sede di via Anfiteatro. La finalità è quella di rendere nuovamente fruibile la Biblioteca dell'Ente facendola diventare una risorsa per tutti coloro che desiderano approfondire le proprie conoscenze o avere accesso a determinate informazioni”.“Il programma degli appuntamenti è in fase di elaborazione, ma posso anticipare - ha aggiunto il presidente Melucci- che stiamo invitando l'Unione delle Province Italiane a celebrare a Taranto qualcuno dei suoi eventi nazionali e che il filo conduttore di questo Centenario sarà rappresentato dalla transizione giusta europea del territorio ionico che, desidero ricordare, si basa su rigenerazione urbana, rigenerazione ecologica, rigenerazione socio-economica e rigenerazione culturale”.