Lecce, a Koreja arriva la Befana con tanto teatro e caramelle

LECCE - Venerdì 6 gennaio Teatro in Tasca ospita due appuntamenti straordinari per festeggiare tutti insieme, come di consueto, l'arrivo della vecchina più famosa al mondo…saranno caramelle o carbone?La figura della anziana signora che vola su una scopa a portare i doni ai bimbi buoni è una figura popolare tipica della tradizione italiana e poco conosciuta nel resto del mondo. La sua storia è legata ai riti propiziatori pagani sul solstizio d’inverno e al raccolto dell’anno nuovo, ma anche al viaggio dei Re Magi.A partire dalle ore 16.30 il foyer ospita le Letture straordinarie di Cristina Prenestina, una Drag Queen che crede che i bambini abbiano il potere di cambiare il mondo. Per questo ha proposto in Italia Drag Queen Story Hour, un progetto nato a San Francisco che vuole educare i bambini alla diversità e l’inclusione tramite delle favole narrate da una Drag Queen: Le favole raccontano una società. Ma le favole del passato raccontano una società patriarcale, promuovono modelli di differenza di genere che non possono più rispecchiare le società di oggi. Bisogna raccontare il cambiamento, la diversità come valore, l’uguaglianza e l’equità come diritto.Alle ore 17.30 in scena Circo Pacco/Teatro Necessario con Paccottiglia deluxe, uno spettacolo clownesco privo di serietà, in cui il mondo del Circo rivive in chiave parodistica grazie a due autentici cialtroni. Infatti dicono sia un Pacco! Ma non sarà semplice Paccottiglia. Ad ogni giro di pista, Frank Duro & Gustavo Leumann, nel tentativo di allestire il loro spettacolo, cercano con ogni mezzo di guadagnare il centro della scena e il plauso del pubblico. Nelle loro mani e sulle loro spalle tutto un circo privo di tendone, dove si sfidano a colpi di numeri e al limite del ridicolo, col rischio di prevalere l’uno sull’altro, tra piogge di popcorn, eccentriche acrobazie, improbabili animali, sacchetti e parrucche indomabili. Teatro fisico e comicità non verbale allo stato puro in uno spettacolo muto che farà parlare di sé!PACCOTTIGLIA DELUXEdi e con Frank Duro e Gustavo LeumannSTRADE MAESTRE è un progetto di Koreja realizzato con il sostegno di Ministero della Cultura, Unione Europea, Regione Puglia Dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio; Consiglio Regionale della Puglia; Comune di Lecce; in collaborazione con Teatro Pubblico Pugliese. Partner Culturali: Università degli Studi di Lecce; Adisu Puglia; palchetti Laterali; PUPILLA - libri, giochi, attività di Brindisi, SEMIMINI libri musica e giochi per piccoli e più piccoli di Lecce, Officine Culturali Ergot, Plastic Free, Vele Racconto, Lecce Pedala.Agli spettacoli si accede con un unico ticket.Teatro KorejaInfo e prenotazioni: 0832.242000(è possibile prenotare telefonicamente fino a venerdì pomeriggio) Biglietti su vivaticket.it