Lotteria Italia, in Puglia 8 biglietti vincenti da 20mila euro: Bari, Lecce e Foggia baciate dalla Dea bendata

BARI - Sono 8 i biglietti vincenti della Lotteria Italiana da 20mila euro in Puglia. Quattro di questi appartengono al territorio barese: tre biglietti vincenti sono stati venduti nel capoluogo pugliese (F238205, P279957 e I397261) e uno ad Adelfia (N248948) nel Barese. Le altre quattro a Lecce (C493527), Foggia (G393980), Cerignola (M201323) e Monte Sant'Angelo (C315556).Il primo premio di 5 milioni di euro è stato vinto a Bologna, il secondo premio di 2,5 milioni di euro e il terzo premio di 2 milioni di euro a Roma.Al termine della riunione, il Comitato per lo svolgimento delle operazioni relative alle lotterie differite ha deliberato di assegnare per la Lotteria Italia di quest'anno 195 premi complessivi per un importo complessivo di 16 milioni e 211mila euro.D 367432 PalermoF 328148 Monte San Savino (Arezzo)P 005315 Tortoreto (Teramo)A 265781 ParmaO 309242 Medesano (Parma)B 197669 BeneventoD 229592 Jesi (Ancona)C 442658 Caorle (Venezia)D 357293 FrosinoneD 054762 Vallata (Avellino)