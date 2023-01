Martina Franca, presunti maltrattamenti alla convivente: arrestato 35enne

MARTINA FRANCA (TA) - Gli agenti del Commissariato di Martina Franca hanno arrestato, nei giorni scorsi, un 35enne di origini albanesi perché presunto responsabile del reato di maltrattamenti e lesioni nei confronti della convivente.Al momento dell’intervento, la donna presentava segni evidenti di percosse ed il volto tumefatto, rendendosi necessario il soccorso del personale sanitario del 118.La lite, secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe scaturita per futili motivi e dallo stato di ubriachezza in cui l’uomo versava.Da quanto ricostruito, i maltrattamenti, sia fisici che verbali, ad opera del convivente, si sarebbero protratti nel tempo, ma la donna non ha mai denunciato quanto subito.Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, l’uomo è stato tratto in arresto e tradotto presso la Casa Circondariale di Taranto.Contestualmente, al 35enne il provvedimento di ammonimento a firma del Questore di Taranto Massimo Gambino.