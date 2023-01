Monza, immigrato pluripregidiucato trasferito al CPR di Bari Palese: sarà espulso dall'Italia

MONZA (MB) - Ieri 20 gennaio il Questore della Provincia di Monza e della Brianza, Marco Odorisio, ha disposto il collocamento al CPR di Roma Bari Palese di un cittadino egiziano, di 21 anni, con a carico precedenti per rapina, furto con strappo, reati inerenti agli stupefacenti, resistenza a pubblico Ufficiale.Il cittadino nordafricano, sbarcato irregolarmente sulle coste calabresi nel mese di agosto 2016, in Italia clandestinamente, si è da subito reso responsabile di gravi reati.Scarcerato a seguito di condanna per furto con strappo avvenuto a Milano nei confronti di un gruppo di giovani, derubati di alcuni monili d’oro che indossavano al collo.Il giovane già condannato per spaccio di sostanze stupefacenti oltre ad aver commesso altri numerosi reati contro il patrimonio e contro la persona nella provincia di Milano e Bologna, nella giornata di giovedì 19 gennaio, veniva scarcerato dalla Casa Circondariale di Monza, ed il Questore di Monza e Brianza ne ha disposto il trattenimento presso il CPR di Bari, ove è stato accompagnato e collocato da personale della Questura nella giornata di venerdì 20 gennaio. Lì, grazie al posto messo a disposizione dalla Direzione Centrale per l’Immigrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, lo straniero sarà trattenuto per il tempo necessario all’esecuzione del provvedimento espulsivo per un ulteriore e definitivo allontanamento dal territorio nazionale.Nella stessa giornata di giovedì è stato scarcerato sempre dalla Casa Circondariale altro cittadino di origine nordafricana, di anni 26 anni, in Italia da qualche anno e già destinatario di altri provvedimenti espulsivi, con condanne per i reati inerenti gli stupefacenti, emesse dal Tribunale di Como e Varese. Lo stesso è stato munito del provvedimento espulsivo emesso dal Prefetto, ed il Questore ne ha disposto il suo allontanamento con l’Ordine del Questore.