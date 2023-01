Pd, Schlein a Bari: rapporti con Decaro ed Emiliano resteranno ottimi

via Elly Schlein fb

BARI - "I rapporti con Emiliano e Decaro continueranno a essere ottimi. Questo è un congresso, ci confrontiamo sulle idee, sulla visione del futuro del Paese e di come deve cambiare il Partito democratico". Così la deputata e candidata alla segreteria del Pd, Elly Schlein, rispondendo a chi le chiedeva di commentare il fatto che il governatore pugliese e il sindaco di Bari sostengano Stefano Bonaccini."Siamo qui per fare una bella sfida, per alimentare la partecipazione - ha aggiunto -. La risposta in Puglia oggi è stata strepitosa, una risposta di grande qualità. Non è solo una grande partecipazione, con tantissime persone a Lecce, a Taranto e a Bari, ma è anche una partecipazione di qualità con grande entusiasmo". "Faccio gli auguri a tutti gli altri candidati - ha continuato -. Noi la stiamo vivendo con passione, determinazione e con molte proposte per il futuro".Alla manifestazione organizzata all'Officina degli esordi di Bari erano presenti secondo gli organizzatori circa 300 persone per salutare la candidata alla segreteria dem.