Sicurezza, Bellomo (Lega): "Aggressione in ospedale Bari desta allarme sociale"

BARI - “L’aggressione ai danni di una operatrice sanitaria, avvenuta nell’ospedale Di Venere, è il segnale che siamo di fronte ad una situazione di grave allarme sociale. Bari, a dispetto della narrazione favolistica del sindaco Decaro, è una città dove la sicurezza non è garantita neppure nei presidi sanitari". Lo dichiara il deputato della Lega, Davide Bellomo."È necessario mettere in campo misure urgenti ed efficaci, garantendo maggiori controlli sul territorio - prosegue Bellomo -. Nell’ esprimere la mia solidarietà alla giovane infermiera vittima di una violenza inaudita e ingiustificabile, mi auguro che arrivi presto il tempo per chi opera nel settore sanitario di poter lavorare in serenità e senza vivere in uno stato di perenne tensione e di paura per la propria incolumità. Il governo si appresta a fare la sua parte. Spero che Decaro, tra una lite e l’altra per coltivare le sue ambizioni personali, faccia altrettanto” conclude.