Proseguono gli incendi di auto nel Salento: vettura in fiamme a Calimera

CALIMERA (LE) - Proseguono gli incendi dolosi nel Salento. Stamani, intorno alle 6, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Calimera per spegnere l'incendio che si era sviluppato su una Fiat Punto di un pensionato di 64 anni. L'incendio ha distrutto completamente l'auto, danneggiando anche il muro di una casa vicina.Sull'incendio indagano i carabinieri e la pista più accreditata sembra essere quella dolosa. Purtroppo in zona non sono presenti telecamere di videosorveglianza.