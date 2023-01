Riparte la serie A, ritorna Stadio in bus

LECCE - Tutto esaurito al Via del Mare per Lecce – Lazio, la partita di mercoledì 4 gennaio alle 16.30 che segna la ripresa del campionato di calcio di serie A: attesi circa 30mila spettatori dalla città, dalla provincia e oltre. A servizio dei cittadini che vorranno raggiungere lo Stadio con mezzi alternativi all’automobile, evitando traffico e stress, il Comune mette a disposizione diversi servizi tesi a ridurre l’impatto del traffico veicolare che l’evento sportivo produce sulla città e sul quartiere.Dalle 13.30 sarà attiva la linea di trasporto pubblico “Stadio in Bus”, dedicata ai tifosi e messa a disposizione da Comune ed Sgm. Da tre ore prima della partita gli autobus condurranno i tifosi allo Stadio attraversando ogni 15 minuti le fermate:Libertà-Roma, P.zza Palio, Libertà-S. Elia, Libertà-Cavoti, Libertà-Pepe, Via Del Mare, Imperatore Adriano-Gobetti, Palazzo di Giustizia, De Pietro, Calasso, Porta Napoli, Università, Porta Rudiae, Gallipoli-Diaz, Gallipoli-Lombardia, Gallipoli-Museo, Questura, Piazza d’Italia, Otranto-Paisiello, Otranto-Orsini del Balzo, Battisti.Anche per chi giunge in auto dalla provincia sarà possibile parcheggiare nei pressi di una delle fermate, dislocate in diverse zone della città, e salire a bordo. Il servizio riprende alla fine della partita, quando la linea “Stadio in bus” ripercorrerà tutte le fermate riaccompagnando i tifosi all’auto o nel proprio quartiere.I titoli di viaggio sono acquistabili a 1 euro nelle agenzie convenzionate (tabaccherie, ricevitorie, giornalai, etc.) e online tramite le app per smartphone myCicero, TicketAppy e DropTicket. Si ricorda che è ancora possibile sottoscrivere l’abbonamento personale annuale al servizio “Stadio in bus” al prezzo di 20 euro, valido su tutta la rete e sui mezzi del servizio nelle giornate delle partite casalinghe dell’US Lecce del Campionato di Serie A 2022-2023.A questo link tutte le informazioni: https://www.sgmlecce.it/archivio-news/item/575-stadio-con-il-bus Per chi raggiunge lo stadio utilizzando mezzi a due ruote sono a disposizione apposite aree di sosta nei Piazzali Rozzi e Adamo. Su tutto il territorio comunale sono inoltre presenti monopattini, scooter, bici elettriche forniti da BitMobility. Scaricando l’app di BitMobility è possibile rintracciare il mezzo geolocalizzato più vicino e noleggiarlo per raggiungere lo Stadio. Tutte le info sul servizio di BitMobility sono al seguente link: https://bitmobility.it/app-monopattino-elettrico-lecce/ Per giungere in automobile allo Stadio è consigliabile utilizzare la Tangenziale Est, utilizzando le seguenti uscite:Uscite 8A “Settelacquare”: l’uscita consente di raggiungere, attraversando viale della Cavalleria e Via Lodi i parcheggi di Settelacquare e di Viale Roma/Mercato Bisettimanale.Uscite 7A “Stadio”: sono le uscite più vicine allo Stadio, disponibili in entrambi i sensi di marcia per chi proviene da Brindisi e da Maglie/Gallipoli. Le uscite 7A conducono sulla SP 364 Lecce-San Cataldo direzione Lecce e consentono di risalire verso Viale Giovanni Paolo II e Via Scrimieri, dove è possibile parcheggiare l’automobile a bordo strada. Il parcheggio sulle rampe della Tangenziale è vietato.Nei parcheggi di Viale Roma/Mercato Bisettimanale (10 minuti), in Piazza Palio (20 minuti) o a Settelacquare (29 minuti a piedi dallo Stadio);Su viale Giovanni Paolo II, a bordo strada, sulla corsia esterna in direzione centro città;Su Via Scrimieri nel senso di marcia in uscita dalla città, per favorire il deflusso ordinato delle auto al termine della partita;I possessori di pass auto rilasciati da U.S. Lecce possono utilizzare i parcheggi di Piazzale Rozzi e Piazzale Adamo dedicati alle persone con disabilità con pass CUDE, al personale addetto all’organizzazione e gestione dell’evento sportivo e agli abbonati più anziani di età, secondo lo scorrimento delle liste anagrafiche. L’accesso ai parcheggi è gestito da U.S. Lecce attraverso propri steward.A questo link le istruzioni per richiedere il pass alla Società: https://bit.ly/passuslecce