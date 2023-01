Santeramo, sindaco Casone decreta l'azzeramento della Giunta comunale

«Questo decreto - ha commentato il primo cittadino di Santeramo in Colle - si è reso necessario alla luce dei recenti confronti di natura politica avvenuti con i rappresentanti dei partiti di maggioranza e nell'ottica di un rilancio deciso dell'azione amministrativa. Si tratta - ha continuato il sindaco Casone - di una decisione dettata dalla mera opportunità politica atta a rendere più agile l'azione politica e amministrativa del governo cittadino, passo fondamentale per il conseguimento dei tanti obiettivi che la nostra squadra si è posta come meta da raggiungere entro fine mandato. Tengo a precisare - ha concluso Casone - che non si tratta di un atto sanzionatorio nei confronti degli assessori ai quali, invece, va il mio più sentito ringraziamento per i tanti e gravosi sforzi profusi in questi mesi per il loro encomiabile lavoro per la nostra città e per il loro grande spirito di servizio».



Il sindaco Casone, nei prossimi giorni, provvederà alla scelta dei nuovi componenti della Giunta comunale dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina e alla pubblicazione del provvedimento.

SANTERAMO IN COLLE (BA) - Con il decreto sindacale n. 2 del 20/01/2023, il sindaco di Santeramo in colle, l'avv. Vincenzo Luciano Casone, ha disposto, come nelle sue facoltà, l'azzeramento della Giunta comunale.