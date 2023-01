BARI - “Massima solidarietà alla CGIL di Bari, la cui sede è stata imbrattata con deliranti scritte no-vax e contro il sindacato. Questi atti intimidatori contro la rappresentanza collettiva e il ruolo dei vaccini per la difesa della salute pubblica appartengono a una cultura illiberale e violenta da non sottovalutare e respingere sempre con fermezza e determinazione.” Così in una nota il senatore barese del PD, Alberto Losacco.