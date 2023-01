Serie C: il Foggia acquista Kontek dal Cesena





L’attaccante Eugenio D’ Ursi 27 anni è stato ceduto a titolo definitivo al Crotone nel Girone C di Serie C. Il calciatore ha firmato fino al 30 Giugno 2025 con i calabresi. Il difensore Alessandro Garattoni 24 anni è stato richiesto in Serie B dal Venezia.

- Nel Girone C di Serie C il Foggia ha acquistato il difensore croato Ivan Kontek 25 anni in prestito dal Cesena. Il calciatore ha firmato fino al 30 Giugno 2023. I dauni hanno ingaggiato il difensore spagnolo Christian Rutjens 25 anni a titolo definitivo dal Floriana, una squadra di Serie A di Malta. Ha firmato fino al 30 Giugno 2025.