Serie C: il Taranto acquista Bifulco dal Padova

Il direttore sportivo dei pugliesi Luca Evangelisti però continuerà a contattare la società irpina per cercare di tesserarlo se sarà possibile. Il Taranto cercherà inoltre di acquistare uno o due difensori e probabilmente altri due attaccanti per poter avere una rosa di calciatori competitiva per raggiungere in pochi mesi la salvezza.

Nel Girone C di Serie C il Taranto ha acquistato l’attaccante Alfredo Bifulco 25 anni a titolo definitivo dal Padova. Il calciatore ha firmato fino al 30 Giugno 2024. Continuerà la trattativa con l’Avellino per ingaggiare il centrocampista rumeno Claudio Micovschi 23 anni. Per il momento difficilmente il giocatore arriverà nella squadra jonica perché il suo stipendio è molto alto.