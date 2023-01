Serie C: ko il Taranto, il Foggia e il Monopoli, il Cerignola pareggia





Il Monopoli perde 2-1 al “Veneziani” col Crotone ed è dodicesimo con 26 punti. La Virtus Francavilla Fontana perde 2-1 al “San Filippo” con il Messina ed è raggiunta al tredicesimo posto a 25 punti dal Potenza.. L’Andria pareggia 1-1 al “Degli Ulivi” con la Viterbese ed è penultima con 16 punti.

- Nella seconda giornata di ritorno del girone C di Serie C il Taranto perde 1-0 al “Ceravolo” con la capolista Catanzaro ed è undicesimo a 27 punti. I calabresi sono l’unica squadra imbattuta dalla Serie A alla Serie C. Il Foggia perde 3-2 allo “Zaccheria” con il Picerno ed è settimo con 29 punti. Il Cerignola pareggia 1-1 al “Partenio-Lombardi” con il Giugliano ed è quinto a 31 punti.