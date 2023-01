Sul bus sale un uomo con un coltello: autista pugliese usa frase in codice e salva tutti i passeggeri

VENEZIA - Ha tratto in salvo i pendolari da un uomo che li minacciava con un coltello. È successo a Venezia, ma l'autista a sangue freddo è Giuseppe Mazzone, un 35enne di Trani. Il giovane ha usato una frase, appresa nel corso che l'azienda di autobus della laguna insegna ai dipendenti in caso di emergenza: "Zia sono qui, il bus ha problemi".

Il 35enne era fermo sull'orario circolare che sarebbe partito da Mestre verso l'ospedale quando ha visto l'uomo agitare il coltello. Per prima cosa aprì le porte e fece scendere alcuni passeggeri. Qualcuno però è rimasto a bordo, come riportato dall'Ansa. Per questo ha deciso di andarsene piano piano e grazie alla fatidica frase in codice ha allarmato la cabina di regia collegata direttamente alla polizia.

Il suo percorso è stato seguito dalle telecamere municipali e una volta arrivato alla fermata, tra lo stupore dei passeggeri, si è presentata anche la pattuglia dei carabinieri. L'uomo, ancora armato, è stato arrestato.