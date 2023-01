A Lecce prende il via il 'Salentia Future Fest'

Alcuni collegamenti utili:



Sito web: Sito web: www.salentia.it/future_fest.html

LECCE - Prende il via a Lecce il “Salentia Future Fest”, da giovedì 19 a domenica 22 gennaio, negli orari 9.30-13 e 15.30-18, presso la sede “Costa” (in pieno centro, adiacente a via Trinchese) dell’Istituto “Galilei-Costa-Scarambone”.Il Salentia Future Fest è la prima edizione del salone dell’innovazione, della tecnologia, del futuro e delle startup. È promosso e organizzato dai giovani ed è rivolto ai giovani. Intende offrire uno spazio fisico e applicativo a tutti quei “mondi” a cui i giovani sono particolarmente legati, come il gaming, le nuove tecnologie, la musica, i comics, la formazione e le startup.Nelle quattro giornate dell’evento sono previste le seguenti tipologie di interventi:· Spazi espositivi e stand dedicati ad imprese, startup, professionisti;· Laboratori esperienziali e dimostrativi;· Talk e incontri con i protagonisti.Tra gli espositori sono presenti la rivista nazionale Millionaire, Bionit Labs, Hyperloop, StartNet, WideVerse, WeDo Academy, FatalFury, ECOisti, Angolo del Fumetto, Andreban, Mabasta, Kindom, WonderCard, Sportzine, Salentia Tech Valley, EticaEtnica, Meh, Salentia Turismo.Mentre tra i laboratori si può partecipare liberamente ad esperienze che riguardono i droni, la stampa 3D, la creazione di startup, Photoshop, la creazione di videogiochi, la robotica, creazione e gestione di video e tanti altri.Tra gli incontri con i protagonisti, l’evento di spicco riguarda l’intervento di Giancarlo Orsini giovedì mattina presso il Multisala Massimo di Lecce.Il “Salentia Future Fest” è organizzato dagli studenti creativi dell’Istituto “Galilei-Costa-Scarambone” ed è supportato dall’associazione WeDo Academy, impegnata a far apprendere la mentalità e lo spirito imprenditoriale a bambini e ragazzi dai 10 ai 19 anni.